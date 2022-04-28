Кара неминуча! Венедиктова розповіла, яка розплата чекає на російських військових злочинців

Після деокупації Київщини весь світ приголомшили масштаби військових злочинів росіян на території мирних українських поселень. Реакція світу на наслідки російської агресії була миттєвою: 14 країн відкрили власні розслідування, почала функціонувати міжнародна слідча група, до якої приєднуються нові держави.
Нині вже встановлено особи десяти військовослужбовців РФ, причетних до катувань жителів у Бучі. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону розповіла, яка відповідальність чекає на них.
Офіс генерального прокурора вже задокументував 8 653 злочини окупантів. Венедиктова зазначає, що в кожному конкретному випадку агресорів чекає індивідуальна кара.
Кримінальна відповідальність індивідуалізована. Ми не можемо сказати, що країна Російська Федерація винна. Ми маємо конкретно встановити злочинців, знайти всі докази, які потім використаються в суді, і зробити вирок, — зазначила Венедиктова.
Кримінальна відповідальність індивідуалізована. Ми не можемо сказати, що країна Російська Федерація винна. Ми маємо конкретно встановити злочинців, знайти всі докази, які потім використаються в суді, і зробити вирок, — зазначила Венедиктова.
Поки що суди відбуватимуться в заочному режимі, тобто без фізичної присутності осіб, яким вручили підозру в скоєнні злочинів. Після озвучення вироку Росія мала б видати Україні злочинців, проте, звичайно, на таке сподіватися не варто.
Утім якщо ці особи потраплять у полон, то понесуть повну відповідальність за свої злочини.
Генпрокурор окреслила напрямки роботи в межах своєї компетенції:
Венедиктова розповіла й про те, що чекає на Віктора Медведчука. Щодо нього відкрили кілька справ ще рік тому: за статтею 111 Державна зрада та 438 Воєнні злочини (розграбування Криму).
Там слідство закінчилося. Зараз сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, а вже у травні справу передадуть до суду.
У справі щодо вугілля слідство ще триває, але проти Медведчука є ще кілька кримінальних проваджень, про які генпрокурор обіцяла розповісти пізніше. Деталі дивися у відео.
Влада України неодноразово наголошувала на тому, що Росія та її військові будуть покарані й закликала країни ООН до створення міжнародного трибуналу. Читай, що таке військовий трибунал і які ми знаємо найвідоміші юридичні процеси в історії людства.