Наказание неизбежно! Венедиктова рассказала, какая расплата ждет российских военных преступников

После деоккупации Киевской области весь мир ошеломили масштабы военных преступлений россиян на территории мирных украинских поселений. Реакция мира на последствия российской агрессии была мгновенной: 14 стран открыли свои расследования, начала функционировать международная следственная группа, к которой присоединяются новые государства.

В настоящее время уже установлены личности десяти военнослужащих РФ, причастных к пыткам жителей в Буче. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона рассказала, какая ответственность ждет их.

Как будут проходить суды над военными преступниками

Офис генерального прокурора уже задокументировал 8 653 преступлений оккупантов. Венедиктова отмечает, что в каждом конкретном случае агрессоров ожидает индивидуальное наказание.

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Уголовная ответственность индивидуализирована. Мы не можем сказать, что страна Российская Федерация виновата. Мы должны конкретно установить преступников, найти все доказательства, которые потом используются в суде, и сделать приговор, — отметила Венедиктова.

Пока что суды будут проходить в заочном режиме, то есть без физического присутствия лиц, которым вручили подозрение в совершении преступлений. После озвучивания приговора Россия должна бы выдать Украине преступников, однако, конечно, на такое надеяться не стоит.

Однако в случае попадания этих лиц в плен, они понесут полную ответственность за свои преступления.

Главные направления работы генпрокуратуры

Генпрокурор очертила направления работы в пределах своей компетенции:

преступления агрессии (привлечение к ответственности политического руководства России);

военные преступления (наказание российских военных, которые убивали, пытали, насиловали, мародерили и т.д.);

геноцид (дела о депортации детей, призывов к денацификации Украины и т.п.).

Судьба Медведчука

Венедиктова рассказала и о том, что ждет Виктора Медведчука. По нему открыли несколько дел еще год назад: по статье 111 Государственная измена и 438 Военные преступления (разграбление Крыма).

Там следствие уже закончилось. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, а уже в мае дело будет передано в суд.

По делу об угле следствие продолжается, но против Медведчука есть еще несколько уголовных дел, о которых генпрокурор обещала рассказать позже. Подробности смотри в видео.

Власти Украины неоднократно отмечали, что Россия и ее военные будут наказаны, и призвали страны ООН к созданию международного трибунала. Читай, что такое военный трибунал и какие мы знаем самые известные юридические процессы в истории человечества.