Ублюдки, насильники, мародеры, убийцы! Реакция мира на зверства россиян в Буче

Внимание! В материале есть фото, которые могут шокировать, но мы показываем всему миру зверства российских военных против мирных людей. Им нет прощения. Все должны быть наказаны.

Фотографии и видео из деоккупированной Бучи с последствиями зверств российской армии против мирного населения всколыхнули весь мир. Читай, какой была первая международная реакция на военные преступления рашистов в городке Киевской области.

Сегодня, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свежие фото из освобожденной Бучи с последствиями рашистской оккупации.

Он напомнил, что 3 апреля 14 лет назад в Бухаресте прошел саммит НАТО. Это был шанс предотвратить кровавую войну в Украине в 2022 году.

Однако под давлением приглашенного Путина, а также при поддержке тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Франции Николя Саркози, НАТО отклонило заявку Украины на получение Плана действий по членству.

Зеленский также обратился к русским матерям.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил подлые нападения российских военных на мирное население Бучи и Ирпеня.

— Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче — еще одно доказательство того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была такой сильной, — заявил Джонсон.

Чиновник пообещал сделать все возможное для остановки военной машины Путина и расследования зверств, совершенных в Украине.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс решительно прокомментировала факты изнасилований украинских женщин и девушек русскими извергами на временно оккупированных территориях.

— Изнасилование — оружие войны. И хотя мы еще не знаем всех масштабов применения этого оружия в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России.

Женщин насилуют на глазах их детей, девочек — на глазах их семей, как акт их умышленного порабощения. Изнасилование является военным преступлением, — написала Симмонс в Twitter.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of ???????? arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.