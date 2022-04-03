Ублюдки, насильники, мародеры, убийцы! Реакция мира на зверства россиян в Буче

(18+)

Внимание! В материале есть фото, которые могут шокировать, но мы показываем всему миру зверства российских военных против мирных людей. Им нет прощения. Все должны быть наказаны.

Фотографии и видео из деоккупированной Бучи с последствиями зверств российской армии против мирного населения всколыхнули весь мир. Читай, какой была первая международная реакция на военные преступления рашистов в городке Киевской области.

Убийцы, мародеры, палачи — реакция Зеленского

Сегодня, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свежие фото из освобожденной Бучи с последствиями рашистской оккупации.

Он напомнил, что 3 апреля 14 лет назад в Бухаресте прошел саммит НАТО. Это был шанс предотвратить кровавую войну в Украине в 2022 году.

Однако под давлением приглашенного Путина, а также при поддержке тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Франции Николя Саркози, НАТО отклонило заявку Украины на получение Плана действий по членству.

Зеленский также обратился к русским матерям.

Посмотрите, каких уродов вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи, — написал президент.

Изнасилование является оружием войны — осуждение Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил подлые нападения российских военных на мирное население Бучи и Ирпеня.

— Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче — еще одно доказательство того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была такой сильной, — заявил Джонсон.

Чиновник пообещал сделать все возможное для остановки военной машины Путина и расследования зверств, совершенных в Украине.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс решительно прокомментировала факты изнасилований украинских женщин и девушек русскими извергами на временно оккупированных территориях.

— Изнасилование — оружие войны. И хотя мы еще не знаем всех масштабов применения этого оружия в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России.

Женщин насилуют на глазах их детей, девочек — на глазах их семей, как акт их умышленного порабощения. Изнасилование является военным преступлением, — написала Симмонс в Twitter.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of ???????? arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Мы будем продолжать давление на Путина — обещание США

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США очень скоро примут дополнительные действия по РФ.

— Мы всегда говорили, что будем продолжать оказывать давление на президента Путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приспешников, которые усиливают эту войну выбора против Украины, пока Кремль не прекратит эскалацию.

До тех пор, пока насилие не уменьшится, и пока такие зверства не прекратятся. Поэтому я подозреваю, что вы скоро увидите дополнительное давление, — сказал он в эфире MSNBC.

Такой жестокости мы не видели десятилетиями — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с CNN назвал гибель мирных жителей в Буче “неприемлемой”.

Такой жестокости по отношению к гражданским мы не видели в Европе десятилетиями. Это подчеркивает важность того, чтобы эта война закончилась, — считает он.

Бучанская резня — впечатление Евросоюза

Президент Евросоюза Шарль Мишель назвал устрашающие кадры из Киевской области Бучанской резней.

— Шокированный потрясающими изображениями зверств российской армии в освобожденной Киевской области. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах.

Дальнейшие санкции и поддержка ЕС в пути, — написал Мишель в Twitter.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала немедленно начать независимое расследование военных преступлений РФ.

Ошеломлена сообщениями о неописуемых ужасах в районах, из которых Россия выходит. Срочно необходимо независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности, — отметила она.

Мы усилим санкции против России — ответ Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решительно осудила бесчеловечные поступки рашистов на территории Украины.

Фото из Бучи невыносимы. Безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не имеет границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее защите.

Об этом она написала в Twitter.

Невыносимые изображения — шок Франции

Изображения, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое соболезнование жертвам, моя солидарность украинцам. Российским властям придется отвечать за эти преступления.

Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter.

Систематическое убийство мирного населения — осуждение Чехией

Министерство иностранных дел Чехии подчеркнуло, что россияне систематически уничтожают мирное население Украины, за что каждый виновный должен быть привлечен к ответственности.

— Систематическое убийство мирного населения, совершенное бегущей русской армией, является еще одним отвратительным военным преступлением, совершенном режимом Путина.

Чехия вместе с союзниками будет стремиться к справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности, — пишут в Twitter Чешского МИД.

Шокирующие и невыносимо грустные убийства — заявление Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра выступил за привлечение к ответственности российских захватчиков, виновных в совершении преступлений против человечества в Буче и других городах Украины.

Убийства невинных украинских гражданских в Буче шокирующие и невыносимо грустные. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности, — отметил Хукстра.

Нидерланды будут всячески способствовать сбору доказательств, а также расследованию зверств РФ.

После освобождения Киевской области открывается правда о поведении русских извергов. Смотри последствия жестокой оккупации городов Ирпень, Буча, Гостомель, Мотыжин.