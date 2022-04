Братские могилы, массовые изнасилования и расстрелы: какие ужасы творили кафиры на Киевщине

Казалось бы, мы не знаем русскую жестокость. Украина и весь мир видели такие ужасные кадры, что казалось куда хуже? Однако, как оказалось, для бездушных россиян нет предела.

Ярость и ненависть украинского народа они будут чувствовать еще не один десяток лет, а возможно, и не одну сотню.

После освобождения Киевщины открывается правда о поведении русских нелюдов.

Россия должна отвечать за свои поступки.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о том, что происходило на оккупированных территориях Киевской области и что ждет Россию.

— На международном уровне мы уже сейчас должны, я думаю, что это будет сделано в ближайшие часы, написать заявления и подать в Международные суды.

Вадим Денисенко провел аналогию между Сребреницей (имеется в виду резня в Сребренице — самое крупное военное преступление в Европе, крупное массовое убийство людей — ред.) и тем, что происходило в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мотыжине и всей Киевщине.

— Это мы можем видеть на освободившихся территориях. Страшно представить, что происходит на территориях, которые мы еще не уволили.

Денисенко сказал, что переговоры между Украиной и Россией будут проходить, хотя многие скажут, что после такого не нужно одних переговоров.

Президент Евросоюза Шарль Мишель пишет, что шокирован кадрами из Бучи и анонсирует новые санкции против России. То, что произошло под Киевом, он назвал резней.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!