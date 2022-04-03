Украина

Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 апреля 2022, 11:30

Больше видео
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Разбор завалов, разминирование, восстановление инфраструктуры — чем занимается освобожденный Ирпень
Смотреть больше

Последние видео
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22

Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Разбор завалов, разминирование, восстановление инфраструктуры — чем занимается освобожденный Ирпень
0:02:12
Ситуація в Запорізькій області 03.04.2022
Украинцы укрепляют обороноспособность края и сопротивляются оккупантам — последние новости Запорожья
0:03:36
Хлопчик Леон надихає українців піснею
Он хотел петь песни, но пришла война. Как 3-летний мальчик Леон вдохновляет украинцев на победу
0:05:09
Ситуація в Бучі 03.04.2022
Обескровленная, но освобожденная! Как живет деоккупированная Буча сегодня
0:01:33
В Одесі пролунали вибухи 3 квітня - що відомо
Рашисты атаковали Одессу с воздуха: последние новости 3 апреля и потери врага
Які країни погодились стати гарантами безпеки України
Улучшенная версия НАТО. Какие страны готовы стать гарантами безопасности Украины
Больше видео
Обстріли Дніпропетровської області
Читать дальше
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь