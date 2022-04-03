Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе

Нельзя спокойно читать и смотреть новости с Мариуполя. Сердце разрывается, а душа болит. Весь мир знает о героях-защитниках этого города. История о Драмтеатре и роддоме не оставила равнодушным никого.

Сейчас город закрыт, там нет связи, и мы можем только ужасно догадываться, что там происходит.

Удалось установить контакт с защитниками Мариуполя. Дистанционно мы пообщались с начальником полка Национальной гвардии АЗОВ, капитаном Богданом Кротевичем.

Какая ситуация в городе

Ситуация в городе после месяца осады остается критичной. 90% Мариуполя уничтожены вражеской авиацией и артиллерией.

Он сообщил, что до 200 тысяч украинцев находятся либо под завалами, либо в бомбоубежищах под постоянными обстрелами.

Люди живут без пищи, воды и электроэнергии, а военные ведут упорные бои в городе.

— У нас нет воздушной тревоги как таковой, ведь она началась первого марта и не заканчивается.

Происходящее в Мариуполе — это геноцид украинского населения.

Военный говорит, что он поражен жестокостью военных РФ, которые позволили бомбардировку Драмтеатра, роддома и музыкальной школы, где были дети и беременные.

Тактика врага состоит в том, чтобы полностью разрушить город Мариуполь с гражданским населением и военными.

Российские военные атаковали Одессу. Город-герой снова страдает, но на этот раз от рашистов. Раньше мы рассказывали о ситуации в Одессе после обстрелов.