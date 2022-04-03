Україна

Повітряна тривога почалася 1 березня і не закінчується досі. Капітан полку АЗОВ про ситуацію в Маріуполі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Квітня 2022, 11:30

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0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
У деяких районах задимлення, проте небезпеки немає: що відбувається в Одесі після вибухів 3 квітня
0:04:38
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