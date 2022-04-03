Повітряна тривога почалася 1 березня і не закінчується досі. Капітан полку АЗОВ про ситуацію в Маріуполі

Не можна спокійно читати та дивитися новини з Маріуполя. Серце крається, а душа болить. Весь світ знає про героїв-захисників цього міста. Історія про Драмтеатр та пологовий будинок не залишила байдужим нікого.

Нині місто закрите, там немає зв’язку і ми можемо лише жахливо здогадуватись, що там відбувається.

Вдалося встановити контакт із захисниками Маріуполя. У дистанційний спосіб ми поспілкувалися із начальником полку Національної гвардії АЗОВ, капітаном Богданом Кротевичем.

Яка ситуація у місті

Ситуація в місті після місяцю облоги залишається критичною. 90% Маріуполя знищено ворожою авіацією та артилерією.

Він повідомив що до 200 тисяч українців знаходяться або під завалами, або в бомбосховищах під постійними обстрілами.

Люди живуть без їжі, води та електроенергії, а військові ведуть запеклі бої у місті.

— В нас немає повітряної тривоги як такої, адже вона почалася першого березня і не закінчується.

Те, що відбувається в Маріуполі — це геноцид українського населення.

Військовий каже, що він вражений жорстокістю військових РФ, які дозволили собі бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та музичної школи, де були діти та вагітні.

Тактика ворога полягає у тому, щоб повністю зруйнувати місто Маріуполь з цивільним населенням і військовими.

Російські військові атакували Одесу. Місто-герой знову страждає, проте цього разу від рашистів. Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі після обстрілів.