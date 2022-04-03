Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами

Вчора, 2 квітня, Луганщина опинилась під постійним обстрілом окупантів. Уся лють рашистів перенеслась на схід та південь України.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів оперативні новини області станом на 3 квітня.

Обстріли відбуваються й надалі. Я думаю, що, на жаль, це буде постійно відбуватися, тому що ми розуміємо, що саме в нас буде спроба прориву, — зазначив Гайдай.

Наша протиповітряна оборона постійно працює й збиває крилаті ракети, але не всі.

Голова Луганської ОВА також сказав, що попри складнощі утворення гуманітарних коридорів, останні кілька днів щоденно евакуюються понад 2,5 тисячі людей.

Подробиці дивися у відео.

Окупанти переносять свої основні зусилля на схід та південь України. Сьогодні, 3 квітня, близько 06:00 в Одесі пролунало кілька вибухів.

Місто атакували з повітря, проте нашій протиповітряній обороні вдалося збити кілька ракет. Дивися новини про те, що відбувається зараз в Одесі після вибухів 3 квітня.