Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами

Вчора, 2 квітня, Луганщина опинилась під постійним обстрілом окупантів. Уся лють рашистів перенеслась на схід та південь України.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів оперативні новини області станом на 3 квітня.
Обстріли відбуваються й надалі. Я думаю, що, на жаль, це буде постійно відбуватися, тому що ми розуміємо, що саме в нас буде спроба прориву, — зазначив Гайдай.
Обстріли відбуваються й надалі. Я думаю, що, на жаль, це буде постійно відбуватися, тому що ми розуміємо, що саме в нас буде спроба прориву, — зазначив Гайдай.
Наша протиповітряна оборона постійно працює й збиває крилаті ракети, але не всі.
Голова Луганської ОВА також сказав, що попри складнощі утворення гуманітарних коридорів, останні кілька днів щоденно евакуюються понад 2,5 тисячі людей.
Подробиці дивися у відео.
Окупанти переносять свої основні зусилля на схід та південь України. Сьогодні, 3 квітня, близько 06:00 в Одесі пролунало кілька вибухів.
Місто атакували з повітря, проте нашій протиповітряній обороні вдалося збити кілька ракет. Дивися новини про те, що відбувається зараз в Одесі після вибухів 3 квітня.