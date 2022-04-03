Українці зміцнюють обороноздатність краю та чинять опір окупантам — останні новини Запоріжжя

На Запоріжжі окупанти розганяють мітинги та вдаються до терору на захоплених територіях, де через прихід загарбників вирує гуманітарна криза.

У тимчасово захопленому Енергодарі рашисти по-звірячому розігнали проукраїнський мітинг містян. Окупанти закидали людей світло-шумовими гранатами та обстріляли з автоматів. Четверо активістів поранено.

Втім, українці щосили зміцнюють обороноздатність краю. Заради цього — у найстисліші терміни волонтерам вдається збирати шалені суми, що йдуть на захист кожного захисника волі.

Волонтери з об’єднання Паляниця отримали 11-тонну партію шведської сталі, що коштує майже 2,5 млн гривень. Уся сировина піде на бронепластини для бійців тероборони.

Дивися, що відбувається в Запорізькій області 3 квітня.

Українці протистоять російським окупантам усіма можливими засобами та доводять, що загарбників не бояться навіть в тимчасовій окупації. Читай, як жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками.