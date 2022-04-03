Рашисти атакували Одесу з повітря: останні новини 3 квітня та втрати ворога

Вранці 3 квітня в Одесі пролунали вибухи. Ворог хоч і відступає, залишаючи за собою чорноту та руйнування, але втрачати пильність поки що не можна. По всій Україні з 4 ранку оголошено повітряну тривогу.

Наразі відомо, що рашисти атакували місто з повітря, проте частину ракет збила наша ППО. У деяких районах триває пожежа, тож людей просять зачинити вікна та не заважати рятувальникам та пожежникам виконувати свою роботу.

Дивися останні новини за ніч та бойові втрати ворога станом на 3 квітня.

Україна активно шукає способи зупинити кровопролиття на нашій території та залучає до цього міжнародних партнерів. Читай, які країни погодилися стати гарантами безпеки України.