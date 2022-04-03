Покращена версія НАТО. Які країни погодились стати гарантами безпеки України

Одразу після перемовин України та Росії усі насторожились, тепер же після довгого аналізу стало зрозуміло, що можливість отримати гарантії безпеки за один з пунктів договору може бути поліпшеною версією положень НАТО.

Про це повідомив голова української переговорної делегації Давид Арахамія. Він говорить, що деяких потенційних гарантів трохи лякає перспектива ухвалювати рішення за 72 години, але наші дипломати пояснюють все на прикладі власного досвіду.

Ми могли б просто взяти копію 5 статті НАТО із задоволенням, якби у нас зараз не було війни та не було цього гіркого досвіду.

Попри побоювання, деякі з країни вже висловили свою готовність виступити гарантами безпеки для України.

Хто готовий гарантувати безпеку Україні

Першою про готовність стати гарантом безпеки України, якщо Київ про це попросить, заявила в ООН саме Велика Британія.

Британська дипломатка Барбара Вудворд сказала, що її країна хоче допомогти у будь-який можливий спосіб та закінчити цю війну, забезпечивши відведення російських військ з усієї території України.

Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це.

Пізніше після цієї заяви Давид Арахамія повідомив, що Туреччина теж погодилася стати країнами-гарантами безпеки України.

Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно з запропонованою нами концепцією.

Також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD наголосила, що поважає боротьбу України бореться не тільки за власну, але й за спільну свободу всієї Європи.

Тому її країна готова виступити гарантом безпеки.

Ми на сто відсотків на боці України. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії

Італія теж погодилася стати одним із гарантів безпеки України. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі в Баку з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України.

Загалом вже можна нарахувати як мінімум трьох країн-членів НАТО, які готові зробити усе можливе задля безпеки України, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців з підсумками 38-го дня війни України з Росією.