Світ

Покращена версія НАТО. Які країни погодились стати гарантами безпеки України

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Квітня 2022, 07:00
Які країни погодились стати гарантами безпеки України

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