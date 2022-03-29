Чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року — головні тези і що вирішили

Щойно у Стамбулі закінчилися мирні перемовини української та російської делегацій, метою яких було досягнення прогресу в припиненні війни.
Україну представляли голова делегації Давид Арахамія, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, генерал Олександр Кириленко та досвідчений український дипломат Олександр Чалий.
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що для цих перемовин у нас програма мінімум — це вирішення гуманітарних проблем, а максимум — припинення вогню.
Україна функціонує дещо інакше, ніж Росія. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством.
Україна функціонує дещо інакше, ніж Росія. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством.
Виконання рішення наслідуватиме процедуру: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій.
Крим — це окремий пункт договору. Протягом 15 років будуть проводитись переговори з Росією щодо Криму. Протягом цього часу жодних воєнних дій. Щодо ОРДЛО — це також окремий пункт.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба назвав три інтереси України у переговорах з Росією.