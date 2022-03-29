Чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року — головні тези і що вирішили

Щойно у Стамбулі закінчилися мирні перемовини української та російської делегацій, метою яких було досягнення прогресу в припиненні війни.

Україну представляли голова делегації Давид Арахамія, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, генерал Олександр Кириленко та досвідчений український дипломат Олександр Чалий.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що для цих перемовин у нас програма мінімум — це вирішення гуманітарних проблем, а максимум — припинення вогню.

Основні тези результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі

Наша перша перемога — переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одного з гарантій безпеки для України.

Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Ми працювали над форматом, але нічого не підписуємо про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом.

Країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО, протягом трьох днів будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов’язані надати допомогу, зокрема військову і захист неба.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, включно з Великою Британією, КНР, США, Францією, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Польщею, Ізраїлем.

Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право.

У нас неврегульовані питання з ОРДЛО і Кримом, тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система, на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС.

Щодо перемовин окремо висловився Михайло Подоляк

Україна функціонує дещо інакше, ніж Росія. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством.

Виконання рішення наслідуватиме процедуру: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій.

Крим — це окремий пункт договору. Протягом 15 років будуть проводитись переговори з Росією щодо Криму. Протягом цього часу жодних воєнних дій. Щодо ОРДЛО — це також окремий пункт.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба назвав три інтереси України у переговорах з Росією.