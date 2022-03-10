У нас є три інтереси! Кулеба про перемовини України з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув в Анталію на перемовини з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Вони мають відбутися сьогодні, 10 березня 2022 року.

Ми дуже серйозно зараз проводимо роботу для того, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані, — розповів Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні.

Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму.

Він назвав три інтереси України у переговорах з Росією:

Припинення вогню Звільнення наших території Розв’язання гуманітарних питань, катастроф, створених російською армією

– Завдяки діям сил оборони України і їх героїзму, завдяки непорушності позиції президента Володимира Зеленського, завдяки нашим спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, щодо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії — я їду на переговори з сильною позицією.

Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України й українського народу.

Що ми отримаємо на виході — це вже інше питання. Це залежить, зокрема, від того з якими інструкціями й директивами їде на ці переговори пан Лавров.

Я сподіваюся що він підійде до цих переговорів добросовісно, не з пропагандистської перспективи, а дійсно з задачею пошуку рішення, як припинити цю війну, розв’язану Росією.

Тому побажайте мені й членам моєї команди успіху, ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент.

І ми, я переконаний, чим би ці переговори не завершилися — пройдемо його гідно, тому що ми — українці. Слава Україні, — завершив відеозвернення пан Кулеба.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував переговори України та Росії.