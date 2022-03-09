Дії Росії вже за межею звірства — звернення Зеленського 9 березня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський 9 березня традиційно звернувся до українців та світової спільноти щодо війни в Україні, яку розпочала Росія.

Вікна публікують повний тест і відео звернення Зеленського 9 березня 2022 року:

– Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці.

Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Робочий пологовий будинок! Будівлі зруйновані.

Станом на цей час 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги.

Від п’ятсоткілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на українські міста. Вже багато разів.

Дитяча лікарня. Пологовий будинок. Чим вони загрожували Росії?

Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень та пологових будинків та знищує їх?

Там були маленькі бандерівці? Чи вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову?

Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? То була денацифікація лікарні?

Це було вже навіть за межею звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межею звірства.

Європейці! Українці! Маріупольці!

Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії. У якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю.

Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою. Харковом. Ізюмом. Охтиркою. Черніговом. Бородянкою. Гостомелем. Житомиром. Та ще десятками українських міст.

Які ніколи не становили жодної загрози Російській Федерації.

Зруйновані лікарні. Зруйновані школи. Церкви. Будинки. І усі вбиті люди. Вбиті діти.

Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців.

Європейці!

Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося з маріупольцями.

Ви бачили. Ви знаєте.

А отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну.

У Москві знають, що Маріуполь – це також Донецька область. Ми стільки чули від Росії про мешканців Донецької області. Стільки звинувачень, стільки вимог… І ми бачимо зараз – як у Росії насправді ставляться до Донецької області.

До простих людей, які мешкають у будинках Маріуполя. Працюють на підприємствах Маріуполя. Лікуються у лікарнях Маріуполя. І народжують дітей у пологових будинках Маріуполя.

Ми не робили й ніколи б не зробили нічого подібного до цього воєнного злочину з жодним з міст Донецької чи Луганської областей. З жодним з міст на землі.

Тому що ми люди. А ви?

Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе.

Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії.

Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій.

Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо.

Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення.

Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою.

Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодару.

Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо. Готуємо шість коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя. З Ізюма. З Волновахи.

Вивезти у безпечні міста нашої вільної України.

І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребуватимуть, зробить все можливе, щоб вони відчували наше піклування. Поки не зможуть повернутися додому.

І наостанок.

Щороку саме 9 березня оголошуються лауреати Шевченківської премії. Нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток українського духу, нашої національної культури.

Я вважаю, що під час воєнного стану і поки тривають запеклі бої за нашу свободу треба дотримуватись наших традицій. Не зраджувати їм. Щоб ми зберегли українське повністю, поки йдемо до перемоги. Поки йдемо до миру.

Указ підписано.

З нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами. Після перемоги. Після перемоги України. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми публікували також звернення Шмигаля про відбудову України після війни, реєстрацію зрйнованих будівель та єДокумент для українців.