Згода є! В Україні відкриваються гуманітарні коридори з кількох міст

Україна знову отримала зобов’язання Російської Федерації про припинення вогню за напрямки гуманітарних коридорів з 9-ї ранку середи, 9 березня.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Тож уже сьогодні відкриються гуманітарні коридори за наступними маршрутами:

Енергодар — Запоріжжя;

Суми — Полтава;

Маріуполь — Запоріжжя;

Волноваха — Покровськ;

Ізюм — Лозова;

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпень (Київська обл.) — Київ.

Ірина Верещук звернулася до представників Росії й нагадала, що вони взяли на себе офіційні публічні зобов’язання перед Україною та Червоним Хрестом припинити вогонь з 9-ї години ранку середи, 9 березня.

На жаль, ми вже маємо негативний досвід обстрілів під час евакуації мирного населення з Маріуполя та Волновахи.

Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка Російської Федерації була виконана і люди змогли залишити свої укриття, де вони ховаються від Градів і нищівного вогню, який їх вбиває.

Крім того, у Ворзелі (Київська обл.) є дитячий будинок Малятко, де зараз перебувають 55 діток і 26 осіб персоналу. Це буде окрема спецоперація з евакуації дитячого будинку.

Україна закликає Росію дотримуватися тиші й дати змогу врятувати простих українців.

Раніше ми розповідали, що таке зелений коридор і для чого він потрібен.