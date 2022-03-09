Россия дала слово! В Украине открываются гуманитарные коридоры из нескольких городов

Украина вновь получила обещание от Российской Федерации о прекращении огня по направлениям гуманитарных коридоров с 9 утра среды, 9 марта.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Поэтому уже сегодня откроются гуманитарные коридоры по следующим направлениям:

Энергодар – Запорожье;

Сумы — Полтава;

Мариуполь — Запорожье;

Волноваха — Покровск;

Изюм — Лозовая;

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень (Киевская обл.) — Киев.

Ирина Верещук обратилась к представителям России и напомнила, что они взяли на себя официальные публичные обязательства перед Украиной и Красным Крестом прекратить огонь с 9 часов утра среды, 9 марта.

К сожалению, у нас уже есть негативный опыт обстрелов во время эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи.

Жители Волновахи очень просят, чтобы сегодня обещание Российской Федерации было выполнено и люди смогли покинуть свои укрытия, где они прячутся от Градов и сокрушительного огня, который их убивает.

Кроме того, в Ворзеле (Киевская обл.) есть детский дом Малятко, в котором сейчас находятся 55 деток и 26 человек персонала. Это будет отдельная спецоперация по эвакуации детского дома.

Украина призывает Россию соблюдать тишину и позволить спасти простых украинцев.

Раньше мы рассказывали, что такое зеленый коридор и для чего он нужен.