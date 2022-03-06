Что такое зеленый коридор и почему Украина о нем просит

В последние дни не утихают разговоры о зеленом коридоре. Об этом пытались договориться и на втором раунде российско-украинских переговоров.
Что такое зеленый или гуманитарный коридор и почему он настолько важен для нескольких городов Украины, объясняем дальше.
Это договоренность об определенной безопасной, демилитаризованной зоне, которая используется для доставки гуманитарной помощи (еда, вода, лекарства, товары первой необходимости) в кризисный регион и эвакуации оттуда гражданских.
В украинских реалиях зеленый коридор нужен, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате боевых действий, которые находятся в полной или частичной изоляции из-за постоянных обстрелов и уже несколько суток выживают без света, воды, еды, медицинской помощи и средств к существованию.
В Минсоцполитики рассказали, что зеленые коридоры очень необходимы в первую очередь для:
Еще 3 марта во время второго раунда переговоров с российской стороной были достигнуты договоренности о гуманитарных коридорах для выхода гражданских и о временном прекращении боевых действий в секторе зеленого коридора в настоящее время.
Накануне речь шла о создании гуманитарного коридора по направлению: Мариуполь — Мыкильське — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.
Фото: ДСНС у Донецькій області
Россия обязалась прекратить обстрелы Мариуполя для эвакуации из города гражданских. Эвакуация началась, однако военные Российской Федерации почти сразу нарушили договоренность и продолжили обстрел города и окрестностей.
В результате этого эвакуацию мирного населения пришлось перенести.
Напомним, сложной остается ситуация в районе Чернигова, Херсона, Мариуполя. Беспощадно обстреливают Харьков. Там бомбят школы, общежития и рынки.