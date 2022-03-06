Что такое зеленый коридор и почему Украина о нем просит

В последние дни не утихают разговоры о зеленом коридоре. Об этом пытались договориться и на втором раунде российско-украинских переговоров.

Что такое зеленый или гуманитарный коридор и почему он настолько важен для нескольких городов Украины, объясняем дальше.

Зеленый коридор

Это договоренность об определенной безопасной, демилитаризованной зоне, которая используется для доставки гуманитарной помощи (еда, вода, лекарства, товары первой необходимости) в кризисный регион и эвакуации оттуда гражданских.

В украинских реалиях зеленый коридор нужен, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате боевых действий, которые находятся в полной или частичной изоляции из-за постоянных обстрелов и уже несколько суток выживают без света, воды, еды, медицинской помощи и средств к существованию.

Читать по теме Ко вниманию мариупольцев! Эвакуация мирного населения переносится – почему и что известно

Для чего нужен зеленый коридор

В Минсоцполитики рассказали, что зеленые коридоры очень необходимы в первую очередь для:

доставки в регион лекарств и других медицинских средств;

доставки гуманитарной помощи;

эвакуации гражданских, пострадавших и раненых, детей и пожилых людей.

Опыт Украины

Еще 3 марта во время второго раунда переговоров с российской стороной были достигнуты договоренности о гуманитарных коридорах для выхода гражданских и о временном прекращении боевых действий в секторе зеленого коридора в настоящее время.

Накануне речь шла о создании гуманитарного коридора по направлению: Мариуполь — Мыкильське — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

Россия обязалась прекратить обстрелы Мариуполя для эвакуации из города гражданских. Эвакуация началась, однако военные Российской Федерации почти сразу нарушили договоренность и продолжили обстрел города и окрестностей.

В результате этого эвакуацию мирного населения пришлось перенести.

Напомним, сложной остается ситуация в районе Чернигова, Херсона, Мариуполя. Беспощадно обстреливают Харьков. Там бомбят школы, общежития и рынки.