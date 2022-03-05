Бомбардируют школы, общежития и рынки – ситуация в Харькове

В Харькове агрессор ночью обстрелял жилые кварталы, уничтожая инфраструктуру, монументы архитектуры, рынки, админ здания, общежития и школы.

Наибольшие поражения потерпели около 40 домов.

Мэр города Харькова Игорь Терехов уверяет, что даже раненые жители и военные держатся мужественно.

Коммунальные службы работают под непрерывным огнем противника. Однако им все же удается доставить гуманитарную помощь харьковчанам, которые решили остаться в городе.

Кроме того, мэр предупреждает о фейках. Он говорит, что якобы от его имени стали звонить по телефону горожанам и предупреждать о сдаче города.

Никто и никогда не сдаст город Харьков! – уверяет Игорь Терехов.

Однако случаются ситуации, когда сработала сирена, а вы не можете попасть в хранилище. Читайте, что делать при взрыве рядом с вами.