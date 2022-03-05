Украина

Бомбардируют школы, общежития и рынки – ситуация в Харькове

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 05 марта 2022, 17:00

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