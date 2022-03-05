Спаси или спасайся: что делать при взрыве рядом с вами

К сожалению, мы начинаем привыкать к сигналу тревоги. Однако не всегда он застает нас в удобное время. Разве для такого вообще бывает удобное время?
Однако иногда бывает, что тревога и взрывы застают людей на улице. Когда они идут за необходимыми продуктами или же пытаются собрать помощь нашим военным.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собрала несколько рекомендаций, что делать, если рядом с вами погремел взрыв.
Напомним, ранее мы писали, что делать в случае угрозы обвала дома.