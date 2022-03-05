Спаси или спасайся: что делать при взрыве рядом с вами

К сожалению, мы начинаем привыкать к сигналу тревоги. Однако не всегда он застает нас в удобное время. Разве для такого вообще бывает удобное время?

Однако иногда бывает, что тревога и взрывы застают людей на улице. Когда они идут за необходимыми продуктами или же пытаются собрать помощь нашим военным.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собрала несколько рекомендаций, что делать, если рядом с вами погремел взрыв.

Что делать в случае взрыва рядом с вами

лягте на землю и прикройте голову руками;

используйте доступное укрытие;

не спешите покидать укрытие;

помогите раненым;

не заходите в поврежденные здания.

После того, как произошел взрыв

Убедитесь, что вы не получили серьезных травм. Успокойтесь и внимательно оглянитесь вокруг, не существует ли угрозы дальнейших обвалов и взрывов, не свешиваются ли из развалин разбитые стекла, не нужна ли кому-то ваша помощь. Если есть возможность – покиньте место происшествия. Если вы оказались под завалом, периодически подавайте звуковые сигналы. Помните, что при низкой активности человек может продержаться без воды 5 суток. Если вы оказались под завалом, следуйте всем предписаниям спасателей.

Напомним, ранее мы писали, что делать в случае угрозы обвала дома.