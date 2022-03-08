Гуманітарний коридор Маріуполь — Запоріжжя, що був зірваний Росією раніше, запрацював

Зелений коридор, який кількома днями раніше був зірваний Росією, яка нахабно почала обстрілювати міста — запрацював.

Вантажівки та автобуси працюватимуть за маршрутом Маріуполь — Запоріжжя.

Про це повідомила віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З Запоріжжя у напрямку Маріуполя через Оріхів — Пологи — Бельманка — Розівка — Республіка — Мангуш — Портовське вийшов гуманітарний вантаж. Він складається з восьми вантажівок, а також 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей. Насамперед жінок, дітей та людей похилого віку.

Вантаж складається з води, медикаментів, круп та продуктів, які допоможуть людям вижити. Його вага 90 тонн. Наш гуманітарний вантаж прямує у Маріуполь.

Ми з вами домовились, що Червоний Хрест буде посередником у наших з вами перемовинах. Ми повідомили й підтвердили свої наміри письмово, що готові відкрити гуманітарний коридор у напрямку Маріуполь — Запоріжжя і Запоріжжя — Маріуполь, — звернулася до російської сторони Ірина Верещук.

Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди людям, Україна невідкладно звернеться до міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які ухвалювали рішення і не дотрималися взятих на себе обіцянок.