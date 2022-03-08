Україна

Гуманітарний коридор Маріуполь — Запоріжжя, що був зірваний Росією раніше, запрацював

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Березня 2022, 12:55

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