Гуманитарный коридор Мариуполь — Запорожье, сорванный Россией ранее, заработал

Зеленый коридор, несколькими днями ранее сорванный Россией, которая нагло начала обстреливать города, заработал.

Грузовики и автобусы будут работать по маршруту Мариуполь — Запорожье.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов — Пологи — Бельманка — Розовка — Республика — Мангуш — Портовское вышел гуманитарный груз. Он состоит из восьми грузовиков, а также 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. В первую очередь женщин, детей и пожилых людей.

Груз состоит из воды, медикаментов, круп и продуктов, которые помогут людям выжить. Его вес — 90 тонн. Наш гуманитарный груз следует в Мариуполь.

Мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших переговорах с вами. Мы сообщили и подтвердили свои намерения в письменном виде, что готовы открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь — Запорожье и Запорожье — Мариуполь, — обратилась к российской стороне Ирина Верещук.

Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб людям, Украина безотлагательно обратится к международному трибуналу с требованием привлечь к ответственности лиц, принимавших решение и не сдержавших взятые на себя обещания.