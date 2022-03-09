Действия России уже за пределом зверства — обращение Зеленского 9 марта 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта традиционно обратился к украинцам и мировому сообществу по поводу войны в Украине, которую начала Россия.

Вікна публикуют полный тест и видео обращения Зеленского 9 марта 2022 года:

– Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня день, определяющий все. Определяет, кто на чьей стороне.

Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детская больница. Рабочий роддом! Здания разрушены.

По состоянию на данный момент 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя стали скрываться от воздушной тревоги.

От пятисот килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на украинские города. Уже много раз.

Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?

Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц и роддомов и уничтожает их?

Там были маленькие бандеровцы? Или беременные женщины собирались стрелять по Ростову?

Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Это была денацификация больницы?

Это было уже даже за пределом зверства. Все, что оккупанты делают с Мариуполем, это уже за пределом зверства.

Европейцы! Украинцы! Мариупольцы!

Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления в России. В нем отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю.

Все разрушены города. То, что они сделали с Волновахой. Харьков. Изюмом. Ахтыркой. Чернигов. Бородянкой. Гостомелем. Житомиром. И еще десятками украинских городов.

Которые никогда не представляли никакой опасности в Российской Федерации.

Разрушены больницы. Разрушены школы. Церковь. Дома. И все убитые люди. Убитые дети.

Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы!

Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило с мариупольцами.

Вы видели. Вы знаете.

А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.

В Москве знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований… И мы видим сейчас – как в России на самом деле относятся к Донецкой области.

К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают на предприятиях Мариуполя. Лечатся в больницах Мариуполя. И рожают детей в родильных домах Мариуполя.

Мы НЕ делали и никогда бы НЕ сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской областей. Ни с одним из городов на земле.

Потому что мы – люди. А вы?

Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис.

Партнеры полностью проинформированы, что происходит в Мариуполе. И о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия.

Работаем, чтобы Россия ощутила последствия своих действий.

Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо.

Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги.

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения.

Или закрыть украинское небо от российских ракет и бомб. Или дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной.

Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара.

В общей сложности было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы вышло вывезти людей из Мариуполя. С Изюма. Из Волновахи.

Увезти в безопасные города нашей свободной Украины.

И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди будут нуждаться, сделает все возможное, чтобы они ощущали нашу заботу. Пока не смогут возвратиться домой.

И напоследок.

Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры.

Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять им. Чтобы мы сохранили украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир.

Указ подписан.

С нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами. После победы. После победы Украины. Слава Украине!

Напомним, ранее мы публиковали также обращение Шмыгаля об восстановлении Украины после войны, регистрации зданий и єДокумент для украинцев.