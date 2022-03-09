Україна

єДокумент для українців, відбудова країни та реєстрація зруйнованого майна — звернення прем’єр-міністра Шмигаля

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 09 Березня 2022, 22:55

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