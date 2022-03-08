Чим швидше Росія погодиться, тим менше втрат зазнає — яка позиція України на переговорах

Пройшов третій раунд перемовин, вони вдаються тяжко, адже Росія не хоче йти на поступки й не дотримується попередніх домовленостей.

Про переговори радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав наступне.

— Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо, коли за столом сидить країна, що явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога.

Пропозиція на пропозиції. І пропозиції мають бути адекватними.

Подоляк каже, що за нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами із Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи.

— Наша позиція проста: переговори мають бути реальними та адекватними. Це зробить їх наочними. А предметні переговори не сприймають ультимативну тональність.

Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше втрат зазнає насамперед і сама Росія в результаті цієї війни.

Світ продовжує вводити санкції проти Росії. Раніше ми розповідали, що Джо Байден розповів про нові санкції проти Росії та відмову від їх нафти та газу.