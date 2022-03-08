Чем быстрее Россия согласится, тем меньше понесет – какова позиция Украины на переговорах

Прошел третий раунд переговоров, они удаются тяжело, ведь Россия не хочет идти на уступки и не соблюдает предварительные договоренности.

О переговорах советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал следующее.

— Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двусторонняя дорога.

Предложение по предложению. И предложения должны быть адекватными.

Подоляк говорит, что за нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за любыми ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы.

— Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их наглядными. А предметные переговоры не принимают ультимативную тональность.

Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше понесет прежде всего и сама Россия в результате этой войны.

Мир продолжает вводить санкции против России. Ранее мы рассказывали, что Джо Байден рассказал о новых санкциях против России и отказе от их нефти и газа.