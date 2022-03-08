Я оголошую нові санкції й ми забороняємо імпорт нафти та газу з Росії — важливе для України звернення Байдена

Президент США Джо Байден виступив з новими заявами щодо війни в Україні, яку розгорнула Російська Федерація.
Крім того, Джо Байден відзначив, що два останні тижні українці стали натхнення для світу свою рішучістю та патріотизмом.
Керівництво України закликає до справжньої дипломатії, до припинення вогню. Володимир Путін вже перетворив 2 млн українців на біженців.
Ціна російської агресії є великою. Тут, очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане ще гірше.
Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес підтримати пакет на $12 млрд підтримки для України.
Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес підтримати пакет на $12 млрд підтримки для України.
До речі, слідом за США, Велика Британія також відмовилася від російської нафти та газу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єврокомісія представить план, як відмовитися від російських нафти та газу. Про це повідомила її очільниця Урсула фон дер Ляєн.
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