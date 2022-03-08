Я оголошую нові санкції й ми забороняємо імпорт нафти та газу з Росії — важливе для України звернення Байдена

Президент США Джо Байден виступив з новими заявами щодо війни в Україні, яку розгорнула Російська Федерація.

Вікна публікують головні тези з прес-конференції Байдена 08 березня 2022 року:

США оголошує нові санкції й забороняє імпорт нафти та газу. Це означає, що російська сировина не буде імпортуватися.

Потрібно розуміти, що наші європейські союзники можуть бути не в змозі зараз зробити такі кроки. А США є експортерами, тому можуть робити це. Їм потрібно робити більш виважені кроки, зважаючи на залежність від російських енергоресурсів.

Звичайно, це означатиме також витрати для США.

Протягом минулих тижнів президент Зеленський кілька разів зі мною говорив. Ми також продовжуємо спілкуватися з європейськими партнерами й продовжуємо підтримку України.

США також поділяють витрати на прихисток біженців, щоб це не лягло тільки на плечі Європи.

Ми запровадили найбільший пакет економічних санкцій — і в результаті російська економіка дала тріщину : на 50% впав курс російського рубля. Центральний банк Росії намагається підтримати вартість рубля, але він не може це робити.

На 75% збільшилася ціна на бензин. Я все зроблю, аби мінімізувати влив Путіна на ціни на паливо, тому вивільняю нафту з резервів.

Щоб в довгостроковій перспективі захистити нашу економіку, ми маємо здобути енергонезалежність. Перехід на чисту енергетику не буде позначатися на цінах на енергетику.

Крім того, Джо Байден відзначив, що два останні тижні українці стали натхнення для світу свою рішучістю та патріотизмом.

Керівництво України закликає до справжньої дипломатії, до припинення вогню. Володимир Путін вже перетворив 2 млн українців на біженців.

Ціна російської агресії є великою. Тут, очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане ще гірше.

Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес підтримати пакет на $12 млрд підтримки для України.

До речі, слідом за США, Велика Британія також відмовилася від російської нафти та газу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єврокомісія представить план, як відмовитися від російських нафти та газу. Про це повідомила її очільниця Урсула фон дер Ляєн.

Фото: Getty Images