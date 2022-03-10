У нас есть три интереса! Кулеба о переговорах Украины с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они должны пройти сегодня, 10 марта 2022 года.

Мы очень серьезно сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно провести их. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, – рассказал Дмитрий Кулеба в своем видеообращении.

Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму.

Он назвал три интереса Украины в переговорах с Россией:

Прекращение огня Освобождение нашей территории Решение гуманитарных вопросов, катастроф, созданных российской армией

— Благодаря действиям сил обороны Украины и их героизма, благодаря незыблемости позиции президента Владимира Зеленского, благодаря нашим совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России — я еду на переговоры с сильной позицией.

Мы сильны, уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа.

Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит, в частности, от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры Лавров.

Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы, а действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией.

Поэтому пожелайте мне и членам моей команды успеха, мы будем благодарны за эту моральную поддержку. Это очень важный момент.

И мы, я убежден, чем бы эти переговоры не завершились – пройдем его достойно, потому что мы – украинцы. Слава Украине, — завершил видеообращение господин Кулеба.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры Украины и России.