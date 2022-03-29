Ми не торгуємо людьми, землями чи суверенітетом! Позиція України на новому раунді переговорів з Росією

Переговори Росії й України почалися у Стамбулі сьогодні о 10:00. Президент України дав чіткі вказівки, про це повідомляє Дмитро Кулеба.

Ми не торгуємо людьми, землями чи суверенітетом. Це не є предметом для переговорів.

Українську та російську делегацію розмістили окремо, тож вони не перетинаються до початку переговорів.

Також у Стамбулі перекриті вулиці, в місті дуже багато іноземної преси та посилені заходи безпеки.

Коментарі Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив перед політиками та сказав, що його країна докладає всіх зусиль, щоб допомогти зупинити війну, і з першого дня намагається оберігати міжнародне право й бути на зв’язку з обома країнами.

Переговори дали надію усьому світу. Продовження конфлікту нікому не вигідне. У війні немає переможців.

— Настав час, щоб переговори принесли результат. У Туреччині ми щиро цього бажаємо та готові сприяти, — заявив Ердоган.

Якщо все піде за планом, то до 16:00 ми зможемо дізнатися результати переговорів. Чекаємо та сподіваємося на прийняття позиції України.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Змусити Росію припинити війну на дипломатичному фронті намагаються багато країн так компаній. Вони вводять санкції проти агресорки. Раніше ми розповідали про нові санкції проти Росії: повна заборона TikTok та вихід з країни Parimatch.