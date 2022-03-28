Від Лондона до Бейрута — як світ підтримує Україну

Понад місяць Україна виборює своє право на незалежність. І весь цей час світ підтримує нас та захоплюється мужністю українців.

Пробігти напівмарафон заради миру — таку акцію провели у Варшаві. Бігунів зібралося близько семи тисяч, під час марафону люди збирали гроші.

Частину цих коштів направлять дітям, які постраждали у війні. Частину віддадуть польським гуманітарним місіям, які займаються допомогою Україні. Не забудуть і про українських медиків.

У цей момент ми повинні допомогти українцям у їхній боротьбі за Батьківщину, а ще — допомогти їм пережити цей нелегкий час, щоб потім вони мали змогу повернутися до нормального життя, — розповідає організатор марафону Марек Троніна.

Папа Римський цієї неділі на площі Святого Петра вкотре закликав припинити війну в Україні. Він назвав її варварством та святотатством.

— Якщо з цієї історії ми вийдемо такими самими, як були — то всі ми певним чином будемо винні, — говорить Франциск.

Перед обличчям небезпеки самознищення людство повинно усвідомити, що настав час скасувати війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона викреслить з історії саму людину.

Читати на тему 0:03:33 Як російська економіка зазнає тотального краху руками самого Путіна

Підтримати Україну та засудити війну, яку почав Путін, на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Центр британської столиці практично потонув у синьо-жовтих стягах, а мер міста Садік Хан заявив: Лондон разом з нами навіть у найтемніші часи нашої країни.

Протести відбулись і в столиці Лівану. Бейрутом пронесли велетенський прапор України. До слова, саме Ліван став першою країною арабського світу, яка засудила військове вторгнення Росії в Україну.

Посол України у Лівані Ігор Осташ заявив про одностайну підтримку українців.

Ми тут зібралися, щоб як один сказати: зупиніть війну в Україні!

У Будапешті, на березі Дунаю, стоїть 300 пар взуття — у пам’ять про щонайменше 300 маріупольців, які загинули у знищеному бомбардуванням Драматичному театрі.

У Берліні провели акцію солідарності з Маріуполем, який нищать російські війська. Перед драматичним театром Німеччини написали великими літерами “Діти”. Такий самий напис був і поблизу Маріупольського драмтеатру.

Подібні акції відбулися і поблизу польських драмтеатрів — у Варшаві, Лодзі та Щецині. Пройшла ще одна світова акція підтримки України — про благодійний концерт StopWar на підтримку України читайте у матеріалі.