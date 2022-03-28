Save Ukraine — Stop War: як минув благодійний концерт на підтримку України

Врятуйте Україну — зупиніть війну! Під такою назвою відбувся грандіозний благодійний концерт на підтримку нашої країни, яка виборює власну свободу у війні проти рашистських окупантів.

До події доєдналися як українські зірки, так й світові знаменитості — як от Стінг, гурт Imagine Dragons, переможець Євробачення 2017 року — Сальвадор Собрал та багато інших.

Трансляцію організували на польському телебаченні. Окрім цього, концерт ретранслювали ще 20 телеканалів по усьому світу! Мета — зібрати гроші для гуманітарної підтримки українського народу.

Розпочався концерт з відео, на якому були кадри вибухів та жертв, його побачили мільйони людей по всьому світу.

До українського народу та світової спільноти звернувся президент Польщі Анджей Дуда та сказав, що злочинам російського агресора має бути покладений край.

Звісно, що на концерті на підтримку України, виступив і Володимир Зеленський, він закликав підтримувати українців та назвав речі, які нам потрібні.