Save Ukraine — Stop War: как прошел благотворительный концерт в поддержку Украины

Спасите Украину — остановите войну! Под таким названием прошел грандиозный благотворительный концерт в поддержку нашей страны, борющиеся за собственную свободу в войне против рашистских оккупантов.

К событию присоединились как украинские звезды, так и мировые знаменитости — как Стинг, группа Imagine Dragons, победитель Евровидения 2017 года — Сальвадор Собрал и многие другие.

Трансляцию организовали по польскому телевидению. Кроме того, концерт ретранслировали еще 20 телеканалов по всему миру! Цель — собрать деньги для гуманитарной поддержки украинского народа.

Начался концерт с видео, на котором были кадры взрывов и жертв, его увидели миллионы людей по всему миру.

К украинскому народу и мировому сообществу обратился президент Польши Анджей Дуда и сказал, что преступлениям российского агрессора должен быть положен конец.

Конечно, на концерте в поддержку Украины, выступил и Владимир Зеленский, он призвал поддерживать украинцев и назвал вещи, которые нам нужны.