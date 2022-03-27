Покажем, что свобода не погибает! Обращение Зеленского во время концерта Save Ukraine — Stop War в Варшаве

В Варшаве начался благотворительный концерт Save Ukrane — Stop War. Украинские и мировые звезды вместе с международными телеканалами объединились, чтобы поддержать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к людям всего мира.

Он рассказал, что у нас был только один выбор — бороться и выжить, исцелить. Мы сплотились, мы объединились, никто не убежал, никто не сдался.

Зеленский подчеркнул, что мы уже больше месяца боремся за свою свободу и имели первые потери.

— Все человечество думает, что делать с россиянами. Мы видим, что политики проявляют осторожность, но выступающие единогласно могут вместе остановить эту войну, — сказал президент Украины.

У нас есть только один вариант выбора. Прежде всего — это спасти Украину. Сохранить свободу в мире. Это русская война против воли и свободы.

Второе — надо вооружить свободу реактивными самолетами, наступательным оружием.

Третье — больше санкций против России, против российской нефти, против российских банков

Четвертое — останемся людьми, покажем, что мы все хотим вернуться домой.

Пятое — защитить наши города, людей, остающихся там, гуманитарными коридорами.

— После войны мы построим Украину и станем на свое место в европейской семье. Покажем, что свобода не умирает — подчеркнул Зеленский.

Онлайн-трансляцию концерта Save Ukrane — Stop War можно просмотреть по ссылке.