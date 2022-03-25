Save Ukraine — Stop War: благотворительный концерт в поддержку Украины в Польше

Украинские и мировые звезды вместе с телеканалами объединятся в благотворительном концерте-марафоне в поддержку Украины.

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.

Концерт будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие Єдині новини в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов.

В YouTube эфир будет доступен пользователям со всего мира на страницах 1+1 и Atlas.

Кроме этого, к марафону присоединятся более 20 стран, которые будут показывать общий эфир на локальных телеканалах.

До, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, будут Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Netta, Idina Menzel, Nino Katamadze и другие.

Украину будут представлять более 20 артистов.

Среди них: Monatik, Тина Кароль, HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, alyona alyona, Artem Pivovarov, TVORCHI, NK и другие.

Кроме этого, в рамках телемарафона в многомиллионную аудиторию с просьбой поддержать Украину будут обращаться волонтеры, общественные активисты, спортсмены и художники, которых знают и уважают во всем мире.

Мировые актеры тоже не стоят в стороне, они поддерживают Украину в информационном пространстве. Американская актриса Вера Фармига поддержала Украину и зачитала стихотворение Василия Симоненко.