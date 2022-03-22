Украина – это маяк света для мира. Вера Фармига зачитала Симоненка и поддержала украинцев

Весь мир поддерживает Украину в войне, начатой ​​Россией. Наш народ с начала своей истории борется за право на свободу.

За эту свободу отдали жизнь уже сотни тысяч украинцев, но некоторые их голоса звучат до сих пор. Ими гордимся не только мы, но и мир.

Известный украинский поэт-диссидент Василий Симоненко умер очень молодым, но стал вечным в своих стихах и любви к Украине.

Теперь его цитируют не только в Украине, но и во всех уголках мира.

Симоненко в Америке

Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига перенесла Симоненка в Америку, зачитав его стихотворение Люди — прекрасные... на украинском.

После этого она выразила поддержку нашему народу, который изначально борется за свое право быть независимыми.

Мы открыли наши сердца и ум, мы слышим и видим вас и остаемся солидарными и едиными с вами.

Актриса выразила свою уверенность, что наши голоса будут услышаны и в следующих поколениях, в прекрасной и свободной Украине.

Сердце Веры с нами. Она гордится и восхищается тем, как мы каждый день бросаем вызов и боремся против зла.

Для нее непоколебимая храбрость перед лицом абсолютного террора — это маяк света для остального мира.

Особенно вдохновляет наше единство, оно сейчас является ярким примером для всех.

Завершила свое видеообращение актриса словами Слава Украине и с Богом.

Вера Фармига не голословна, проявление украинского духа и единства ощущается повсюду, даже в бомбоубежищах.

К примеру, группа Жадан и собаки дает концерты под обстрелами, чтобы помогать защитникам.

Каждый воюет на своем фронте и помогает как может – это феноменальное проявление человечности и единства.