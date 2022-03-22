Шоу-биз

Украина – это маяк света для мира. Вера Фармига зачитала Симоненка и поддержала украинцев

Вероника Кононенко, практикантка сайта 22 марта 2022, 21:22
Віра Фарміга
Фото: Instagram

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