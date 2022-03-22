Україна — це маяк світла для світу. Віра Фарміга зачитала Симоненка та підтримала українців

Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні, яку розпочала Росія. Наш народ від початку своєї історії виборює право на свободу.

За цю свободу віддали життя вже сотні тисяч українців, та деякі їхні голоси лунають і досі. Ними пишаємось не лише ми, а й світ.

Відомий український поет-дисидент Василь Симоненко помер дуже молодим, але став вічним у своїх віршах та любові до України.

Тепер його цитують не тільки в Україні, а й в усіх куточках світу.

Симоненко в Америці

Американська акторка українського походження Віра Фарміга перенесла Симоненка в Америку, зачитавши його вірш Люди — прекрасні… українською.

Після цього, вона висловила підтримку нашому народові, який споконвічно бореться за своє право бути незалежними.

Ми відкрили наші серця та розум, ми чуємо та бачимо вас і ми лишаємось солідарними та єдиними з вами.

Акторка висловила свою певність, що наші голоси будуть почуті і в наступних поколіннях, в прекрасній та вільній Україні.

Серце Віри з нами. Вона пишається та захоплюється тим, як ми щодня кидаємо виклик та боремося проти зла.

Для неї, непохитна хоробрість перед лицем абсолютного терору — це маяк світла для решти світу.

Особливо надихає наша єдність, вона зараз є яскравим прикладом для всіх.

Завершила своє відеозвернення акторка словами Слава Україні та з Богом.

Віра Фарміга не голослівна, вияв українського духу та єдності відчувається всюди, навіть в бомбосховищах.

До прикладу, гурт Жадан і собаки дає концерти під обстрілами, щоб допомагати захисникам.

Кожен воює на своєму фронті та допомагає як може — це феноменальний вияв людяності на єдності.