Lifestyle

Під вибухи і в єдності! Як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 22 Березня 2022, 10:30
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