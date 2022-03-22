Під вибухи і в єдності! Як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова

Позаду вже чотири тижні війни України проти Росії, деякі міста страждають від постійних обстрілів та бомбардувань, а люди вимушені жити в бомбосховищах.

Проте український народ і наш дух можуть перемогти найбільші випробування та перетворити їх на час єдності.

Таким місцем стало одне з харківських бомбосховищ, в якому тепер дають концерти.

Не просто бункер

Сергій Жадан, разом з гуртом влаштували концерт у бомбосховищі в Харкові, щоб підтримати людей та зібрати кошти. Співак поділився, що за чотири тижні війни набуло нової ваги людське тепло та спілкування.

Для нас це теж має певну терапію, коли ти збираєшся з людьми, з яким є однодумцем, то не так страшно. Хоча й тут вже ніхто не боїться.

Влаштовувати концерт для підтримки містян та оборони на стадіоні зараз небезпечно, туди вже прилітали ракети.

Тому Жадан допомагає в тилу. Концерти дають у бункерах, а завдяки записаним відео збирають гроші на потреби місцевої тероборони.

Василь Рябко, каже що хлопцям, які нас захищають, багато чого не вистачає: бронежилетів, спорядження тощо. Тому вони й збирають гроші.

Ми скучили за музикою, але головне те, що нам потрібні ресурси.

В цьому бомбосховищі немає ні поетів, ні музикантів — лише волонтери.

Кажуть, що страху у харківському підвалі вже немає — лише бажання допомагати та боротися.

Та чи є бомбосховище найкращим місцем для того, щоб перечекати бомбардування? Про те, де краще ховатися від обстрілів ми розповіли раніше.