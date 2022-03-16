Паркінг, льох, підвал, бомбосховище: яке з укриттів обрати та де ховатися безпечніше

21 день війни Росії проти України. Народ змушений ховатися по сховищах.

Які з них справді врятують життя, а які використовувати небезпечно?

Підвал будинку

Якщо підвал вашого багатоквартирного будинку не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, використовувати його не можна.

Підвальне приміщення обладнане для укриття та є бомбосховищем

У ньому є доступ до води й повітря

Має більше ніж один вихід

Важливо: у підвальному приміщенні мають бути декілька виходів, це допоможе врятуватися від завалів.

Бомбосховища та метро

Єдиними укриттями, які врятують вас від авіабомбардувань та ракетних обстрілів є метро ​​та старі радянські бомбосховища. Вони були розміщені у кожному районі кожного обласного центру.

Важливо: не плутайте справжні бомбосховища з підвалами, на яких написано «СХОВИЩЕ». Це може коштувати вам життя.

У метро та бомбосховищ є:

Мінімум два виходи у протилежних сторонах

Доступ до води та повітря

Паркінги, льохи, погреби

Сільські погреби та паркінги у висотних будинках не є безпечними укриттями. Там відсутні додаткові виходи, не проведені додаткові джерела кисню та води (що не залежать від електрики).

У таких сховках велика загроза завалу.

Як убезпечити свій льох

Зробити другий вихід у протилежну сторону від того, який вже є

Другий вихід треба прорити зсередини льоху, виносячи землю через основний вхід і висипаючи її на льох.

Зміцніть виходи дошками так, щоб унеможливити завалу

У льох обов’язково візьміть із собою лопати (ручки відпиліть їм відразу), щоб можна було відкопуватися у разі завалу

Зробіть отвори для повітря (використайте труби, шланги)

Зробіть запас їжі та води

Приберіть колючі та ріжучі предмети

Дотримуйтесь цих порад, щоб зберегти своє життя та близьких. Головне не панікувати та вірити що ми скоро переможемо. Читай наш матеріал коли закінчиться війна