Паркінг, льох, підвал, бомбосховище: яке з укриттів обрати та де ховатися безпечніше

21 день війни Росії проти України. Народ змушений ховатися по сховищах. Які з них справді врятують життя, а які використовувати небезпечно?
Якщо підвал вашого багатоквартирного будинку не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, використовувати його не можна.
Важливо: у підвальному приміщенні мають бути декілька виходів, це допоможе врятуватися від завалів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вещаем в реж.военного времени! (@bezdomnie.ua)
Публикация от Вещаем в реж.военного времени! (@bezdomnie.ua)
Єдиними укриттями, які врятують вас від авіабомбардувань та ракетних обстрілів є метро та старі радянські бомбосховища. Вони були розміщені у кожному районі кожного обласного центру.
Важливо: не плутайте справжні бомбосховища з підвалами, на яких написано «СХОВИЩЕ». Це може коштувати вам життя. У метро та бомбосховищ є:
Сільські погреби та паркінги у висотних будинках не є безпечними укриттями. Там відсутні додаткові виходи, не проведені додаткові джерела кисню та води (що не залежать від електрики).
У таких сховках велика загроза завалу.
Дотримуйтесь цих порад, щоб зберегти своє життя та близьких. Головне не панікувати та вірити що ми скоро переможемо. Читай наш матеріал коли закінчиться війна