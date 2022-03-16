Здоров'я та краса

Паркінг, льох, підвал, бомбосховище: яке з укриттів обрати та де ховатися безпечніше

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 16 Березня 2022, 18:00
Паркінг, льох, підвал, бомбосховище яке з укриттів обрати та де ховатися безпечніше
Фото: Unsplash

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