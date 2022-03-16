“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога

Розпочався 21 день спротиву російській навалі. ЗСУ міцно тримають удар, а на окремих напрямках переходять у контрнаступ. Про це звітує Генеральний штаб України станом на ранок середи, 16 березня.
Більше про ситуацію на фронті на цю добу — нижче:
Українські артилеристи гаряче зустріли ворожі підрозділи, які зупинились на нічліг. Відео “прийому” дивіться нижче:
Поблизу Харкова українські військові збили черговий літак російської армії. Теж рекомендуємо до перегляду.
Загалом за минулу добу військові Повітряних Сил ЗСУ знищили три літаки (з яких два Су-34), один вертоліт, три безпілотника і дві крилаті ракети ворога.
Наші захисники також здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ Російської Федерації.
Загалом станом на попередню добу російські війська в Україні втратили до 40% підрозділів, залучених до так званої “спецоперації”, кажуть у Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як ворог слідкує за нами у соцмережах.