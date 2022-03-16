“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога

Розпочався 21 день спротиву російській навалі. ЗСУ міцно тримають удар, а на окремих напрямках переходять у контрнаступ. Про це звітує Генеральний штаб України станом на ранок середи, 16 березня.

Більше про ситуацію на фронті на цю добу — нижче:

Українські артилеристи гаряче зустріли ворожі підрозділи, які зупинились на нічліг. Відео “прийому” дивіться нижче:

Поблизу Харкова українські військові збили черговий літак російської армії. Теж рекомендуємо до перегляду.

Загалом за минулу добу військові Повітряних Сил ЗСУ знищили три літаки (з яких два Су-34), один вертоліт, три безпілотника і дві крилаті ракети ворога.

Наші захисники також здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ Російської Федерації.

Ситуація по напрямках

На Миколаївському напрямку ЗСУ вдалося зупинити наступ окупантів.

На Сіверському напрямку напередодні ворог намагався вести розвідку. Для інших дій у лавах російських військ бракує бійців.

На Донецькому напрямку окупанти спробували висунутися у напрямку Рубіжного, Сєверодонецька та Лисичанська, але невдало. Отримали по зубах, зазнали втрат і повернулися на попередні позиції.

На Слобожанському напрямку ворог збирає ресурси біля кордону України й намагається перекрити доступ до Сум (з південного напрямку) та блокувати Ізюм. Усе безрезультатно.

На Південнобузькому напрямку висуватися ворог не намагається, обладнує свої позиції, але в подальшому розглядає можливість наступу в напрямку Кривого Рога.

Загалом станом на попередню добу російські війська в Україні втратили до 40% підрозділів, залучених до так званої “спецоперації”, кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як ворог слідкує за нами у соцмережах.