Як ворог слідкує за нами у соцмережах і оперативна інформація ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла актуальні новини двадцятого дня війни в Україні та про те, як люди допомагають росіянам у соцмережах.

80% розвідувальної інформації черпається із соцмереж, — зазначає Ганна Маляр.

Росія активно моніторить, що люди пишуть щодо пошкоджень, які наносить ворог. Є навіть люди, які прикидаються мешканцями міста і спеціально розпитують, куди влучив снаряд.

Ганна радить, якщо вам сильно кортить вже розповісти, що щось трапилось, то називайте краще місто чи область. Інакше ви можете стати коригувальником ворога, називаючи точно адресу.

Що стосується оперативної інформації з фронту.

Збройні Сили України зупинили ворога в його наступальній активності. На сьогодні ми фактично залучили сформований резерв.

По деяких напрямах планується контрнаступ. Точної інформації не буде — тому що ворог так само слухає інформацію

– На жаль, ми зазнаємо збитків, але наші втрати неспівмірно менші, ніж втрати противника. За смерть кожного, хто поклав життя за нашу державу, ми обов’язково переможемо.