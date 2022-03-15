Как враг следит за нами в соцсетях и оперативная информация ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала актуальные новости двадцатого дня войны в Украине и о том, как люди помогают россиянам в соцсетях.
80% разведывательной информации черпается из соцсетей, отмечает Анна Маляр.
80% разведывательной информации черпается из соцсетей, отмечает Анна Маляр.
Россия активно мониторит, что люди пишут по поводу повреждений, которые наносит враг. Есть даже люди, которые притворяются жителями города и специально расспрашивают, куда попал снаряд.
Анна советует, если вам очень хочется рассказать, что что-то случилось, то называйте лучше город или область. Иначе вы можете стать корректировщиком врага, называя точно адрес.
Что касается оперативной информации по фронту.
– Вооруженные Силы Украины остановили врага в его наступательной активности. На сегодняшний день мы фактически задействовали сложившийся резерв.
По некоторым направлениям планируется контрнаступление. Точной информации не будет – потому что враг так же слушает информацию.
По некоторым направлениям планируется контрнаступление. Точной информации не будет – потому что враг так же слушает информацию.
– К сожалению, мы несем потери, но наши потери несоизмеримо меньше, чем потери противника. За смерть каждого, кто положил жизнь за наше государство, мы обязательно победим.