Как враг следит за нами в соцсетях и оперативная информация ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала актуальные новости двадцатого дня войны в Украине и о том, как люди помогают россиянам в соцсетях.

80% разведывательной информации черпается из соцсетей, отмечает Анна Маляр.

Россия активно мониторит, что люди пишут по поводу повреждений, которые наносит враг. Есть даже люди, которые притворяются жителями города и специально расспрашивают, куда попал снаряд.

Анна советует, если вам очень хочется рассказать, что что-то случилось, то называйте лучше город или область. Иначе вы можете стать корректировщиком врага, называя точно адрес.

Что касается оперативной информации по фронту.

– Вооруженные Силы Украины остановили врага в его наступательной активности. На сегодняшний день мы фактически задействовали сложившийся резерв.

По некоторым направлениям планируется контрнаступление. Точной информации не будет – потому что враг так же слушает информацию.

– К сожалению, мы несем потери, но наши потери несоизмеримо меньше, чем потери противника. За смерть каждого, кто положил жизнь за наше государство, мы обязательно победим.