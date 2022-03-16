“Горячий прием” от артиллерии: ситуация на фронте 16.03.22 и как ВСУ встречают врага

Начался 21 день сопротивления российскому нашествию. ВСУ крепко держат удар, а на отдельных направлениях переходят в контрнаступление. Об этом отчитывается Генеральный штаб Украины по состоянию на утро среды, 16 марта.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на эти сутки ниже:

Украинские артиллеристы горячо встретили вражеские подразделения, которые остановились на ночлег. Видео “приема” смотрите ниже:

Под Харьковом украинские военные сбили очередной самолет российской армии. Также рекомендуем к просмотру.

За прошедшие сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили три самолета (из которых два Су-34), один вертолет, три беспилотника и две крылатые ракеты врага.

Наши защитники также совершили девять авианалетов на колонны техники и скопления войск Российской Федерации.

Ситуация по направлениям

На Николаевском направлении ВСУ успешно остановили наступление оккупантов.

ВСУ успешно остановили наступление оккупантов. На Северском направлении накануне враг пытался вести разведку. Для других действий в рядах российских войск маловато бойцов.

накануне враг пытался вести разведку. Для других действий в рядах российских войск маловато бойцов. На Донецком направлении оккупанты попытались выдвинуться в направлении Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, но неудачно. Получили по зубам, понесли потери и вернулись на предыдущие позиции.

На Слобожанском направлении враг собирает ресурсы около границы Украины и пытается перекрыть доступ к Сумам (с южного направления), а также блокировать Изюм. Все безрезультатно.

враг собирает ресурсы около границы Украины и пытается перекрыть доступ к Сумам (с южного направления), а также блокировать Изюм. Все безрезультатно. На Южнобужском направлении выдвигаться враг не пытается, оборудует свои позиции, но в дальнейшем рассматривает возможность наступления в направлении Кривого Рога.

В целом, по состоянию на предыдущие сутки российские войска в Украине потеряли до 40% подразделений, которые были вовлечены в так называемую “спецоперацию”, говорят в Генштабе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как враг следит за нами в соцсетях.