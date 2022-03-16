“Горячий прием” от артиллерии: ситуация на фронте 16.03.22 и как ВСУ встречают врага

Начался 21 день сопротивления российскому нашествию. ВСУ крепко держат удар, а на отдельных направлениях переходят в контрнаступление. Об этом отчитывается Генеральный штаб Украины по состоянию на утро среды, 16 марта.
Больше о ситуации на фронте по состоянию на эти сутки ниже:
Украинские артиллеристы горячо встретили вражеские подразделения, которые остановились на ночлег. Видео “приема” смотрите ниже:
Под Харьковом украинские военные сбили очередной самолет российской армии. Также рекомендуем к просмотру.
За прошедшие сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили три самолета (из которых два Су-34), один вертолет, три беспилотника и две крылатые ракеты врага.
Наши защитники также совершили девять авианалетов на колонны техники и скопления войск Российской Федерации.
В целом, по состоянию на предыдущие сутки российские войска в Украине потеряли до 40% подразделений, которые были вовлечены в так называемую “спецоперацию”, говорят в Генштабе.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как враг следит за нами в соцсетях.