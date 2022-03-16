Украина

“Горячий прием” от артиллерии: ситуация на фронте 16.03.22 и как ВСУ встречают врага

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 16 марта 2022, 08:40
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