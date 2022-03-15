Є таке відчуття, що ще трішки! Звернення Зеленського ввечері 15 березня

– Вісім років війни на Донбасі. 20 днів повномасштабного вторгнення. Третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трішки — і ми здобудемо те, що належить нам в Україні по праву.

Але ще потрібні зусилля, терпіння та ще потрібно боротися і працювати кожному на своєму місці, — розпочав своє традиційне звернення президент України Володимир Зеленський.

Запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків.

– Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців.

Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів, – додав президент.

Дивіться повне відео вечірнього звернення Зеленського від 15 березня 2022 року.