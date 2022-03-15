Есть такое чувство, что еще немного! Обращение Зеленского вечером 15 марта

– Восемь лет войны на Донбассе. 20 дней полномасштабного вторжения. Третья неделя заканчивается. Мы все хотим мира как можно быстрее. Мы все хотим победы. И постоянно есть такое чувство, что еще немного — и мы получим то, что принадлежит нам в Украине по праву.

Но еще нужны усилия, терпение и нужно бороться и работать каждому на своем месте, — начал свое традиционное обращение президент Украины Владимир Зеленский.

Приглашаю всех друзей посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов.

– Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев.

Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов, — добавил президент.

Смотрите полное видео вечернего обращения Зеленского от 15 марта 2022 года.