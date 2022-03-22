Війна загнала в емоційний кут: як доглядати за мозком, коли страшно

Війна розхитує нашу нервову систему — постійний недосип через нічні тривоги, інформаційне навантаження та, звичайно, страх.

Все це провокує постійне почуття стресу. В такому стані всі біохімічні процеси організму порушуються.

Особливо негативно це впливає на людей, котрі й раніше страждали на підвищену тривожність, мають посттравматичний стресовий розлад або просто досить чутливу психіку.

Тож дуже важливо навчитися контролювати реакцію на страх. Про це розповідає нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Контролювати реакцію на страх потрібно так само, як і медитувати — притягнути себе “тут і зараз”.

Вона навела для прикладу методи, як можна зупинити себе самотужки та привести до тями наш мозок.

Три методи, які допоможуть заспокоїти мозок

Працювати ротом

Саме жування підвищує концентрацію і знижує рівень кортизолу, як мінімум у слині. Використовуйте жуйку, їжте яблука, моркву чи горіхи.

Інші рухи щелепами — читання вголос, співи, говоріння: все це працює з нервом вагус, який проходить за горлом. Це головний нерв парасимпатичної системи, яка протистоїть стресу та запаленню, будучи його антагоністом та “гальмом”.

Також не забувай про дихання! Нутриціологиня навіть радить затискати голосову щілину і видавати шиплячий звук моря.

Контакт до тіла

Власне, будь-який. Це може бути самомасаж, розтирання вух, суглобова гімнастика. Особливо варто звернути увагу на одноманітні, однотонні рухи.

Вони заспокоюють мозок, даючи підсвідому впевненість у контролі над ситуацією.

Одна справа

Має бути фокус на чомусь одному. Можна обирати з:

дихання: фокус на вдиху та видиху;

очі: фіксація погляду на одній точці;

розум: фокус на тій самій думці;

сенсорні відчуття: нюхати, чути, торкатися, смакувати;

уява: знищити всі свої страхи та перетворити їх у щось хороше.

Також завжди можна говорити вголос слова самопідтримки, як-от: я впораюся, все буде добре, я знаю, що робитиму. А що робити, коли відчуваєш наближення нервового зриву, читай у матеріалі.