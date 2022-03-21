“Як розмовляти з друзями в Росії, які підтримують Путіна? Що робити, щоб впливати на їхній стан?”

Багато хто стикається з подібною проблемою: хочеться пояснити та донести правду, але хіба можливо пробити телевізійне зомбування та поговорити з росіянами?

Що робити, щоб впливати й тиснути на стан росіян, з якими підтримуєш зв’язок?

Логіка, жалість і прокляття не впливають на емоційно атрофований мозок людей в Росії. Не намагайтеся пояснити свій біль, а краще тисніть на болючі місця росіян.

Розмовляючи з росіянами, ставте побутові питання: як там полиці в магазинах, по чому зараз долар та який курс рубля, чи не змінилися їхні плани щодо поїздки в Туреччину чи Єгипет. Згадайте про новинки гаджетів та останні модні колекції світових брендів. Посійте в них страх нашої сили. Бо такий вже у них психотип — все в Росії зав’язано на почутті страху. Розповідайте, як тут жорстоко вбивають російських солдатів, про жорстокість та нещадність українських воїнів до окупантів. Акцентуйте, що “стирають у пил” всіх, окрім тих, хто здається у полон.

Викликайте в них почуття страху, примушуйте їх сумніватися в їхньому майбутньому.

А от у нашому, українському майбутньому — не сумнівайтеся. Якщо тебе зараз душить страх перед майбутнім, читай матеріал на тему.