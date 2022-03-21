Поради

“Як розмовляти з друзями в Росії, які підтримують Путіна? Що робити, щоб впливати на їхній стан?”

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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

психолог

Вікторія Мельник, практикантка сайту 21 Березня 2022, 11:20
Як розмовляти з росіянами?
Фото: Unsplash

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Андрій Жельветро
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Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

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