“Як розмовляти з друзями в Росії, які підтримують Путіна? Що робити, щоб впливати на їхній стан?”

психолог
Багато хто стикається з подібною проблемою: хочеться пояснити та донести правду, але хіба можливо пробити телевізійне зомбування та поговорити з росіянами?
Логіка, жалість і прокляття не впливають на емоційно атрофований мозок людей в Росії. Не намагайтеся пояснити свій біль, а краще тисніть на болючі місця росіян.
Викликайте в них почуття страху, примушуйте їх сумніватися в їхньому майбутньому.
Викликайте в них почуття страху, примушуйте їх сумніватися в їхньому майбутньому.
А от у нашому, українському майбутньому — не сумнівайтеся. Якщо тебе зараз душить страх перед майбутнім, читай матеріал на тему.