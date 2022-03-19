Росіяни не вірять навіть рідним дітям в Україні: основні наративи пропаганди РФ

Слідкувати за російським інформаційним простором зараз коштує дуже багато нервів. Дивитись її звичайним людям просто неможливо, але є спеціально навчені люди, щоб це робити та аналізувати, аби розуміти, що саме пропагує ворог.

Виконавчий директор Vox Україна Максим Скубенко розповідає, чим займаються зараз російські пропагандисти та які ідеї закладають у голови своїх глядачів.

Vox Україна про наративи пропаганди РФ

Російська дезінформаційна стара машина, а її діяльність почалась ще з радянських часів.

Основне, що пропагує Росія на свою аудиторію — те, що в Україні нацисти, бандерівці та все загалом погано.

Нагнітається обстановка й закладається ідея про те, що ми їм вороги. Це, звичайно ж, почали робити вже давно.

Також вони часто говорять про те, що Україна нікому не потрібна і нібито весь світ від нас відмовився.

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Пропаганда, спрямована на Захід

Якщо говорити про пропаганду, спрямовану на Захід, то там підходів дуже багато. Однак ключовий наратив стосується того, що Україна ні на що не спроможна.

Окрім того, дуже багато виправдань військових дій. Особливо 17 та 18 березня на західні країни усі дії окупаційних військ трактувалися з посилання на те, що в Україні знову ж таки нібито біолабораторії, які досліджували кажанів та врешті створили коронавірус.

Раніше вони вже говорили про ядерну зброю та хімічні лабораторії, але тепер вони додали туди конкретно ще одну таку історію.

Нове виправдання з’явився зовсім недавно. Воно підводить росіян до ідеї тотальної війни та передбачає протистояння з усім Заходом, що нібито уособлюється тепер в Україні.

Росіяни в це дуже вірять, і готові підтримувати будь-яку війну. Оскільки якісних джерел інформації в Росії немає, то досить важко визначити, наскільки вони готові підтримувати агресивні дії на справі та йти у військкомати.

Проте існують все ж таки деякі соціологічні дослідження, що свідчать, що для них боротьба можлива лише з дивану. Вони не хочуть йти в армію, знаючи, що їх чекає лише болото та смерть в Україні.

Натомість українські чоловіки повертаються навіть із-за кордону, щоб боронити свою державу. А кількість добровольців перевищує поки наявну зброю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тисячі одеситів згуртувались і щодня допомагають в тилу Збройним силам України.