Бал сатани на річницю анексії Криму — як виступ Путіна освистали в Москві

18 березня у Москві гучно святкували річницю Кримського “референдуму” та анексію нашого півострова. За даними Кремля, на Лужниках зібралося майже 100 тисяч людей. Навколо стадіону ще стільки ж.

Уже відомо, що на масові гуляння у найкращих російських традиціях змушували приходити силоміць. Напередодні сатанинського балу росіяни отримували повідомлення про обов’язкову явку на Лужники.

Вимога стосувалася держпідприємств, навчальних закладів, спортсменів тощо. З’явилися скріншоти, що масовку залучали й через сайти інтернет-оголошень. Звісно, не безкоштовно.

До того ж приходити у верхньому одязі синіх чи жовтих кольорів, а також людям не слов’янської зовнішності було категорично заборонено.

На цьому заході виступив і сам сатана — Путін. Проте його перервали виступом Газманова. У мережі з’явилося відео, що на такий крок пропагандисти пішли тому, що люди на стадіоні почали освистувати виступ кривавого диктатора.

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На це шоу відреагував президент України Володимир Зеленський.

— Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Уже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни трохи більш за три тижні.

Війну треба закінчити. Пропозиції України на столі, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, розпочався вже 24 день української героїчної оборони своєї незалежності від російських окупантів. Наші війська не лише стримують противника, але і йдуть у контрнаступ. Читай, яка оперативна ситуація в Україні 19 березня.