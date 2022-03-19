Бал сатаны на годовщину аннексии Крыма — как выступление Путина освистали в Москве

18 марта в Москве громко праздновали годовщину Крымского “референдума” и аннексию нашего полуострова. По данным Кремля, на Лужниках собралось около 100 тысяч человек. Вокруг стадиона еще столько же.

Уже известно, что на массовые гуляния в лучших российских традициях заставляли приходить насильно. Накануне сатанинского бала россияне получали сообщения об обязательной явке на Лужники.

Требование касалось госпредприятий, учебных заведений, спортсменов и т.д. Появились скриншоты, на которых видно, что массовку привлекали и через сайты интернет-объявлений. Конечно, не бесплатно.

К тому же приходить в верхней одежде синего или желтого цвета, а также людям не славянского вида было категорически запрещено.

На этом мероприятии выступил и сам сатана — Путин. Однако его прервали выступлением Газманова. В сети появилось видео, что на такой шаг пропагандисты пошли, потому что люди на стадионе начали освистывать выступление кровавого диктатора.

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На это шоу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

— Просто представьте, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Вот такая цена войны за чуть больше трех недель.

Войну нужно закончить. Предложения Украины на столе, — заявил Зеленский.

Напомним, начался уже 24-й день украинской героической обороны своей независимости от российских оккупантов. Наши войска не только сдерживают противника, но и идут в контрнаступление. Читай, какая оперативная ситуация в Украине 19 марта.