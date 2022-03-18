Зеленський про єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок

Президент України Володимир Зеленський звернувся до України та світу ввечері 18 березня 2022 року.
– Зазвичай у такі дні ми говорили: прийшла весна. А зараз говоримо: війна прийшла, — почав своє звернення глава держави.
Але все одно ми точно всіх переможемо. Тому що ми – вільний народ вільної країни!
Змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
– Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися, — сказав президент.
Пропозиції України – на столі.
Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави.
Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України.
Дивіться повне відео звернення Зеленського 18.03.2022.