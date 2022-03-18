Безкоштовні соціальні продукти та створення найшвидшої митниці — звернення Дениса Шмигаля 18.03.22

Нині одним з ключових напрямків в Україні є формування сильного економічного тилу. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні 18.03.22 розповів про зміни у ключових напрямках діяльності в Україні.

Головне, що треба знати

Перше і ключове — питання продовольчої безпеки. Держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти.

Ці продукти від завтра будуть безкоштовно роздаватися людям в тих містах, які опинилися в оточені чи на лініях бойових дій.

Прем’єр-міністр повідомляє, що ці продукти доставлятимуться в міста Укрзалізницею.

Щоденно від місцевої влади надходитимуть дані про необхідну кількість продуктів в те чи інше місто. Для доставлення у тимчасово окуповані населені пункти будуть залучатися міжнародні організації.

На це держава виділила 18 млрд гривень.

Друге — на час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Про це раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Третє — безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів. Уряд знімає всі обмеження по програмі 5-7-9%. Будь-який бізнес, якому потрібна підтримка зможе отримати кредит за пільговими умовами.

Четверте — уряд ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

— Мета — створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів, без сплати ПДВ, мита та митних платежів, — повідом Денис Шмигаль.

Значну роль в нашій економіці відіграє аграрна промисловість. Раніше ми розповідали, як держава підтримує аграріїв під час війни.