“Це буде найгірше рішення у вашому житті.” Звернення Зеленського на 22 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення ввечері 17 березня 2022 року — на 22 день війни з Росією.
– Закінчився черговий день боротьби України з однієї з найбільших армій світу, яку ми щоденно робимо меншою, — почав звернення президент.
Україна має інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн. Намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Це їм не допоможе.
Володимир Зеленський попередив усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі:
Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке.
Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке.
Також президент наголосив, що наші мужні захисники відповідають на кожну атаку й удар з боку агресора.
В полон взяті ще нові російські строковики, деякі навіть не хочуть повертатися в Росію, а про деяких там навіть не згадують.
– Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква… Увесь наш народ. Ми вас не залишимо.
А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі.
Крім того, Володимир Зеленський звернувся до росіян і матерів солдат, які воюють в Україні.
Дивіться повне відео звернення Зеленського 17 березня 2022 року.
До речі, сьогодні ще одна відома людина виклала своє відео на весь світ — Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян і до Путіна.