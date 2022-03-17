“Це буде найгірше рішення у вашому житті.” Звернення Зеленського на 22 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення ввечері 17 березня 2022 року — на 22 день війни з Росією.

– Закінчився черговий день боротьби України з однієї з найбільших армій світу, яку ми щоденно робимо меншою, — почав звернення президент.

Україна має інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн. Намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Це їм не допоможе.

Володимир Зеленський попередив усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі:

Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке.

Також президент наголосив, що наші мужні захисники відповідають на кожну атаку й удар з боку агресора.

В полон взяті ще нові російські строковики, деякі навіть не хочуть повертатися в Росію, а про деяких там навіть не згадують.

– Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква… Увесь наш народ. Ми вас не залишимо.

А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі.

Крім того, Володимир Зеленський звернувся до росіян і матерів солдат, які воюють в Україні.

Дивіться повне відео звернення Зеленського 17 березня 2022 року.

До речі, сьогодні ще одна відома людина виклала своє відео на весь світ — Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян і до Путіна.